Se ti rubano l'auto la Regione ti rimborsa il bollo (ma solo per il periodo in cui non si è goduto il possesso del veicolo)

Se un’auto viene rubata, la Regione Puglia rimborsa il cittadino del pagamento del cosiddetto “bollo auto”, la tassa automobilistica regionale, con una compensazione su un nuovo autoveicolo di proprietà o il rimborso di quota parte della tassa. È stata infatti approvata in Consiglio la proposta di legge presentata dal consigliere regionale di Trani Mimmo Santorsola.

In particolare, il diritto alla compensazione o al rimborso viene riconosciuto per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno a 3 mesi. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato il furto.

La norma finanziaria, derivando dalla presente proposta di legge oneri a carico del bilancio regionale, è pari a quasi 190.000 euro. Così, finalmente, si eviterà di aggiungere la beffa al danno