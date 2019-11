Si rinnova il Consiglio direttivo della Compagnia delle Opere Foggia: Francesco Facciolongo è il nuovo presidente

Negli ultimi giorni si sono concluse le operazioni di rinnovo del Consiglio Direttivo della Compagnia delle Opere Foggia per il triennio 2019-2022. A comporre il nuovo Consiglio sono stati eletti Luigi Angelillis, Michele De Stasio, Francesco Facciolongo, Fabrizio Fantini, Piergiorgio Martucci, Monica Niro e Domenico Palma Valente.

Il Consiglio ha poi eletto come nuovo Presidente Francesco Facciolongo, imprenditore edile di 49 anni, sposato con quattro figli, facente parte del Consiglio di Cdo Foggia già dal 2006 e membro della Federazione nazionale Edilizia.

Queste le dichiarazioni di insediamento del Presidente Facciolongo: “Desidero fin da subito ringraziare il presidente uscente, nonché caro amico, Luigi Angelillis, per il lavoro svolto in questi 26 anni di attività alla guida della nostra Associazione, grazie al quale Compagnia delle Opere si è sempre caratterizzata per un’intensa operatività a supporto degli imprenditori, delle organizzazioni non profit e più in generale del bene comune e del nostro territorio.

Raccolgo con umiltà ma anche con entusiasmo il compito di rappresentare l'Associazione, gli imprenditori, gli uomini e le donne che con il loro lavoro, le loro opere, contribuiscono ogni giorno al bene comune.

L’uomo non può affrontare da solo la sfida della vita e del lavoro; per sua natura ha bisogno di legami e di riferimenti che lo sostengono nell’esercizio della sua libertà e responsabilità e questo (in fondo in fondo) ognuno di noi lo sa.

Il nostro compito è metterci a disposizione delle imprese associate e del territorio nel quale viviamo provando a favorire relazioni, incontri, scambio di informazioni e di conoscenze utili all’imprenditore per prendere decisioni quanto più corrette possibili e fornire una serie di servizi altamente professionali, utili per l’operatività e lo sviluppo aziendale.

Su questa strada, già tracciata ma sempre nuova ed originale, vorrei continuasse il cammino dell'Associazione per i prossimi tre anni, attraverso un'amicizia operativa e un dialogo costruttivo oltre che con gli imprenditori associati, anche con le Istituzioni e le altre associazioni imprenditoriali”. Infine, alla carica di vice-Presidente dell’Associazione è stato eletto Fabrizio Fantini.