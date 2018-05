Forum PA 2018, Cerignola tra le cento smart cities italiane premiate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Efficientare la gestione dei problemi cittadini semplificando la comunicazione con la PA per mezzo delle nuove tecnologie”. Così Pasquale Morra, assessore al Patrimonio e alla “Smart City” del Comune di Cerignola, sintetizza gli obiettivi strategici del progetto “Cerism@rt” che, il 23 Maggio scorso, ha ottenuto un importante riconoscimento: Cerignola è stata premiata nell’ambito dell’evento “PA Sostenibile” organizzato a Roma da “Forum PA 2018”. “Cerism@rt”, progettata dal dirigente della Polizia Municipale, Francesco Delvino, ha ottenuto il premio come miglior progetto per l’ambito “Città, infrastrutture e capitale sociale”. “Nel dettaglio, il progetto si sostanzia in quattro linee d’azione: Smart@Civis: info su traffico, viabilità, farmacie di turno, cantieri Smart@Park: per pagare parcheggio e multe via app con notevoli sconti e localizzazione GPS Smart@Yellow: per guidare i titolari disabili si auto allo stallo desiderato Smart@Bus: fermate, linee, percorsi, tempi d’attesa. Attraverso “Cerism@rt”, intendiamo dare cuore e sostanza al nostro impegno per fare di Cerignola una città moderna, fruibile, trasparente ed efficiente. In una parola, “smart”. E questo prestigioso riconoscimento ci riempie d’orgoglio e ci conferma che abbiamo imboccato la direzione giusta”, conclude Morra.