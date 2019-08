A San Paolo di Civitate opportunità di formazione e lavoro per 12 giovani da impiegare nel Servizio Civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“E’ la prima volta nella storia del nostro Comune che su ben cinque progetti di Servizio Civile da noi presentati, quattro sono risultati finanziati e uno idoneo in attesta di finanziamento da parte del Ministero con eventuali economie rinvenienti. Una piccola opportunità per la nostra Comunità e per i nostri giovani che, in tempi di ristrettezze, possono sfruttare questa possibilità di formazione e lavoro non certo aleatoria ma basata su fatti concreti”.

E’ quanto afferma il Sindaco del centro dell’Alto Tavoliere, Francesco Marino, che prosegue: “Mi preme ringraziare la dr.ssa Corvino che ha coordinato i vari Assessorati per la stesura dei progetti, nonché gli assessori e i consiglieri della maggioranza i quali, insieme al supporto fattivo di alcuni volontari, hanno contribuito alla stesura materiale propedeutica all'approvazione dei progetti stessi, a dimostrazione che lavorando sinergicamente si ottengono ottimi risultati”, conclude il primo cittadino Con Atto Dirigenziale n. 74 del 02/08/2019 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – la Regione Puglia ha preso atto della graduatoria dei progetti finanziati a seguito di nulla osta del “Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale” in risposta all’Avviso del 16/10/2019-18/01/2019, da realizzarsi nel 2019/2020. Sono stati finanziati, per un numero complessivo di 1230 giovani volontari, tutti i progetti di Servizio Civile, classificati con il punteggio finale maggiore o pari a 43.

Il Comune di San Paolo di Civitate vede, all’interno di tale classifica, ben 4 progetti su 5 presentati: Settore Patrimonio Storico, Artistico e Culturale - area valorizzazione sistema museale pubblico e privato – denominazione progetto: “Il Museo: pagine di storia” volontari da impiegare nel progetto: n. 3 durata del progetto: 12 mesi – monte ore annuo 1145. Settore Assistenza – area disabili – denominazione progetto: “Esperienza di vita autonoma” volontari da impiegare nel progetto: n. 3 durata del progetto: 12 mesi – monte ore annuo 1145. Settore Patrimonio Ambientale e Riqualificazione Urbana – area salvaguardia e tutela del Parchi e oasi naturalistiche e salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale – denominazione progetto: “SalvaguardiAMO la Natura” volontari da impiegare nel progetto: n. 3 durata del progetto: 12 mesi – monte ore annuo 1145.

Settore Patrimonio Storico, Artistico e Culturale – area valorizzazione centri storici minori – denominazione progetto: “Il Centro storico sanpaolese: un viaggio nel passato” volontari da impiegare nel progetto: n. 3 durata del progetto: 12 mesi – monte ore annuo 1145 Il progetto di Servizio Civile presentato nel Settore Educazione e Promozione Culturale, Paesaggistica, Ambientale, del Turismo sostenibile e sociale e dello Sport – area animazione culturale verso i minori “Insieme per crescere”, ha ottenuto un punteggio di 40. Pertanto, nell’ambito di una economia di fondi ministeriali e successiva ripartizione degli stessi, anche il predetto progetto potrebbe godere del finanziamento. Bisognerà ora attendere il bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile con sedi di attuazione nella Regione Puglia, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Per ulteriori e dettagliate informazioni https://www.serviziocivile.gov.it/ http://serviziocivile.regione.puglia.it/