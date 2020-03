Sorrisi e strette di mano: arrivano i soldi! Finalmente la messa in sicurezza per le strade per 21 Comuni

Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio con un finanziamento di 593mila euro, aggiungendone altri 600mila dalle casse proprie, potrà realizzare 4 chilometri di strada, la comunale Spineto, che scavalca la Sp99 e permette di arrivare in cinque minuti al casello di Candela. Il Comune di Sant'Agata di Puglia riuscirà a rifare completamente le strade rurali che versano in condizioni disastrose e non sono percorribili nemmeno con i trattori. Ha presentato dieci progetti e sono stati approvati tutti per un importo di 884mila euro, il più sostanzioso del Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strade comunali in provincia di Foggia.

I sindaci e i Rup (Responsabili Unici del Procedimento) di 21 piccoli comuni hanno firmato i disciplinari che regolano i rapporti con la Regione per un ammontare complessivo di 7 milioni 489mila euro. Sono perlopiù comuni dei Monti Dauni, ma ci sono anche Chieuti e le Isole Tremiti. Sorrisi, strette di mano e foto ricordo: arrivano i soldi.

"Le risorse sono state messe a disposizione da un Addendum al Patto per la Puglia. Sono state ripartite, come previsto, sulla base di due criteri che sono la superficie territoriale e la popolazione", riferisce l'assessore ai Lavori Pubblici della Regione Puglia Giovanni Giannini che ha firmato i disciplinari assieme all'assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese, a Foggia, negli Uffici Regionali di via Volta. Assente giustificato il governatore Michele Emiliano, impegnato a presiedere il tavolo di crisi per l'emergenza Coronavirus.

"Abbiamo rimediato in altro modo e con altre risorse anche a un disguido con l'Ufficio Istat per gli abitanti di Rignano Garganico". Il "caso" ruotava intorno a nove unità di differenza per rispettare il requisito della popolazione inferiore ai 2000 abitanti. La fetta più cospicua dell'Addendum va alla provincia di Foggia: le risorse ministeriali complessive ammontano, infatti, a 10 milioni di euro in favore di 34 comuni pugliesi.

I comuni beneficiari sono Alberona (388mila euro), Anzano di Puglia (152mila euro), Carlantino (290mila euro), Casalnuovo Monterotaro (415mila euro), Casalvecchio di Puglia (329mila euro), Castelluccio Valmaggiore (259mila euro), Castelnuovo della Daunia (493mila euro), Celenza Valfortore (528mila euro), Celle di San Vito (131mila euro), Chieuti (512mila euro), Faeto (212mila euro), Isole Tremiti (53mila euro), Monteleone di Puglia (305mila euro), Motta Montecorvino (177mila euro), Panni (264mila euro), Rocchetta Sant'Antonio (593mila euro), Roseto Valfortore (398mila euro), San Marco la Catola (250mila euro), Sant'Agata di Puglia (884mila euro), Volturara Appula (366mila euro), Volturino (490mila euro).

La firma dei disciplinari è stata l'occasione per annunciare un corposo e dettagliato report sulle risorse impegnate dalla Regione Puglia per il dissesto idrogeologico, il rischio sismico, le infrastrutture, la mobilità sostenibile, il Sistema Idrico Integrato, le opere pubbliche e l'edilizia scolastica in provincia di Foggia, per un totale di circa 1,282 miliardi di euro in cinque anni.

