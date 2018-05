'Operazione 25 aprile' a Foggia, i sindacati: "Lavoro nero continua ad essere diffuso e pervasivo"

“Pieno apprezzamento per l’esito dei controlli messi in atto dall’Ispettorato del Lavoro di Foggia nell’ambito della cosiddetta 'Operazione 25 Aprile'. Ad esprimerlo i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Foggia, Maurizio Carmeno, Emilio Di Conza e Gianni Ricci: “I riscontri di questa operazione di controllo sono l’ennesima dimostrazione di quanto il lavoro nero continui ad essere diffuso e pervasivo“, affermano. "Ci auguriamo che i controlli proseguano a tappeto e, per parte nostra, continueremo a combattere il lavoro nero e il precariato e a sostenere ogni iniziativa atta a debellare un fenomeno così radicato e pernicioso per l’economia di Capitanata e i diritti sindacali, civili e sociali di tanti lavoratori”. “Combattere il caporalato e il lavoro nero non è solo la priorità delle priorità ma è anche un imperativo categorico per fare davvero ripartire questo territorio orientando nuovi processi di sviluppo sulla base di legalità, diritti e buona occupazione”, concludono Carmeno, Di Conza e Ricci.