Nasce a Foggia 'Profadvisor', il progetto di quattro giovani professionisti sulle lezioni private: "Da noi qualità e innovazione"

Un portale digitale innovativo, lezioni private professionali e una sede in cui studiare. Si tratta di Profadvisor, l’idea di quattro giovani professionisti foggiani, vincitrice del Bando PIN Giovani.

La start-up, premiata e finanziata dalla Regione Puglia per innovatività e fine sociale, verrà presentata Venerdì 27 Settembre, alle 18.00 presso la sede di Via Torelli, 15 a Foggia. L’idea è quella di riportare legalità e professionalità nel mondo delle ripetizioni private, innovandolo con una piattaforma digitale che ne consenta la scelta e la prenotazione.

Le lezioni private, selezionate sul sito da ogni studente, verranno poi svolte in una sede dedicata che mette a disposizione tutti gli strumenti per una formazione di qualità.

Sono proprio qualità, metodo di studio e legalità il fil rouge di Profadvisor, progetto in cui i quattro fondatori Andrea Marino, Marco Buccarella, Francesca Romana Cicolella e Laurenzo Longo credono molto. Due giuristi, una giornalista e un laureato in Economia, tutti laureati presso l’Università di Foggia, pronti a mettersi in gioco, rispondendo all’illegalità e alla formazione improvvisata con innovazione.

Durante l’evento di presentazione, aperto a tutti, verrà ufficialmente lanciata la piattaforma Profadvisor. La start-up darà avvio immediatamente alle sue attività grazie ad un team già selezionato di docenti, aprendo contestualmente la possibilità a chiunque voglia insegnare di candidarsi tramite il portale stesso.

All’evento di presentazione saranno presenti i rappresentanti della Regione Puglia, responsabili del Progetto PIN e le istituzioni cittadine. La sede di Profadvisor è pronta quindi ad accogliere chiunque voglia sentirsi parte di questa nuova sfida.