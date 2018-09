Apulia Digital Maker: aperte le iscrizioni ai nuovi corsi gratuiti post-diploma

Scadono il prossimo 6 ottobre 2018 i termini per inoltrare la domanda d’iscrizione ai nuovi corsi gratuiti post-diploma dell’Apulia Digital Maker, l’Istituto Tecnico Superiore che propone tre inediti percorsi di specializzazione in settori di alta innovazione tecnologica e digitale: Developer 4.0, Digital Media Specialist e Industry 4.0 Expert.

L’ITS foggiano - tra i sei presenti in Puglia e unico nell’Italia peninsulare del settore ICT - ha pubblicato negli scorsi giorni il bando relativo al prossimo biennio 2018-2020, scaricabile su www.apuliadigitalmaker.it, sito dove sono presenti i moduli per l’iscrizione on-line e tutte le informazioni relative a questi percorsi biennali professionalizzanti, interamente finanziati da MIUR e Regione Puglia.

Per i diplomati si tratta di una formidabile opportunità per entrare subito e da protagonisti nel mondo del lavoro: oltre l’80% dei diplomati ITS, infatti, trova occupazione entro i 12 mesi dalla conclusione del percorso di studi, come documentato dall’ultimo monitoraggio dell’Indire sul sistema ITS nazionale.

Un risultato positivo assicurato grazie all’adozione di una didattica laboratoriale ed esperienziale, in cui le competenze vengono acquisite attraverso una formazione pratica e su campo, sul modello duale tedesco e francese, frutto della co-progettazione dei corsi in collaborazione con imprese leader del settore, da cui proviene oltre il 60% dei docenti e dove si svolge il 40% delle complessive 1800 ore del biennio formativo.

Il corso di Developer 4.0 – che si svolgerà presso la sede di Molfetta - ad esempio è stato progettato insieme ad Exprivia, azienda internazionale per la progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale, industriale. Un partner strategico per assicurare l’acquisizione di competenze nell’ambito dello sviluppo di applicazioni con Java Enterprise Edition e SQL, di interfacce web con AngularJS e di User Experience. Una figura altamente specializzata richiesta da aziende informatiche, software house e medie e grandi aziende che necessitano di sviluppatori interni.

Di prestigio anche i vari partner coinvolti nei due corsi che si svolgeranno presso la sede di Foggia. Il corso di Digital Media Specialist forma professionisti con competenze integrate nell’ambito dell’ideazione, progettazione e realizzazione di contenuti multimediali e delle strategie di digital marketing, un professionista particolarmente ricercato da aziende del settore multimediale e della comunicazione e da Enti e imprese operanti nel settore della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico.

Il corso di Industry 4.0 expert, invece, permette di acquisire competenze integrate per la gestione strategica e operativa dei processi produttivi nel settore della Smart Manufacturing. Un supertecnico con un background ICT, specializzato nell’ambito di tecnologie d’innovazione tra cui: Cloud Computing, Big Data, Iot, Cybersecurity, modellazione 3D e Augmented Reality.tecnico. Una figura professionale che trova impiego in un comparto imprenditoriale molto trasversale, perché strategica per il futuro di tutte le imprese che stanno operando un adeguamento hi-tech dei processi produttivi e delle piattaforme gestionali, nella logica di raggiungere gli standard fissati dal Piano Nazionale di Sviluppo, Industria 4.0.

I corsi permettono di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore (V livello del Quadro europeo delle qualifiche), certificazioni linguistiche fino al B2 e una serie di attestati specialistici e sono riservati ai primi25 candidati in graduatoria dopo le selezioni d’ingresso e la valutazione dei titoli.

Info e approfondimenti: www. apuliadigitalmaker.it.