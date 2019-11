Libando cambia location, a dicembre tutti in villa comunale: ecco la novità foggiana del Natale 2019

Libando si sposta in villa comunale. E’ questa la novità più significativa comunicata ieri dall’assessore alla Cultura, Anna Paola Giuliani, alla commissione socio-cultura dove è stata audita per l’imminente periodo natalizio. La manifestazione itinerante dedicata al cibo per la prima volta avrà come location il polmone verde di Piazza Cavour, abbandonando così la tradizionale location di Piazza Cesare Battisti che, con il suo maestoso Teatro Giordano, poco si prestava alla kermesse del cibo da strada. “Lo spostamento – fa sapere l’assessore- nasce dall’esigenza di portare le famiglie a riappropriarsi di un luogo meraviglioso e centrale. L’anno scorso le manifestazioni all’interno della villa comunale hanno funzionato benissimo”. Ovviamente bisognerà sperare nel livello di civiltà dei foggiani, a che non trasformino la villa in una discarica a cielo aperto. Libando si terrà dal 22 al 24 dicembre.

L’installazione di una gigantesca ruota panoramica davanti al pronao arricchirà le novità natalizie di quest’anno. Le manifestazioni natalizie, come da tradizione ormai a Foggia, inizieranno l'8 dicembre con l'attesa accensione dell'albero.