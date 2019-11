Il Comparto Biccari avrà la sua nuova area mercatale, partiti i lavori in via La Torre: taglio del nastro a marzo 2020

"Sono partiti oggi i lavori per il nuovo mercato che sorgerà al Comparto Biccari, in via Giuseppe La Torre. Questa mattina ho visitato la zona con l’assessore alle Attività Economiche, Claudio Amorese, ed il delegato ai Lavori Pubblici, Francesco Morese. L’area mercatale sarà pronta a marzo 2020". Lo annuncia il sindaco di Foggia, Franco Landella, su Facebook.