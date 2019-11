Foggia più vicina a Matera: la Provincia istituisce 18 corse nel fine settimana per raggiungere la Capitale Europea della Cultura

Con Matera Capitale Europea della Cultura la Provincia di Foggia, essendo ad essa contigua, ritiene opportuno di dare la possibilità a tutti i cittadini di Capitanata di partecipare agli eventi che si svolgeranno nella città lucana. A tale scopo è propedeutico istituire un servizio di trasporto pubblico automobilistico occasionale interregionale che colleghi Foggia a Matera, con due coppie di corse nei giorni di sabato e domenica, per complessive 18 coppie di corse, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2019 ed il 19 gennaio 2020.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, dichiara: “Matera Capitale Europea della Cultura costituisce l'esempio concreto della possibilità di riscatto e di rivincita culturale e sociale dei nostri territori. Sulla scorta di tali brevi riflessioni, ritengo opportuno ed indispensabile creare un corridoio di comunicazione più diretto per raggiungere la città lucana. L’istituzione di un servizio di trasporto automobilistico occasionale interregionale, con partenza da Foggia ed arrivo a Matera, in un arco temporale compreso tra metà novembre e metà gennaio, agevolerà i cittadini a partecipare agli eventi che si terranno nella Capitale Europea della Cultura ”. Il servizio di collegamento non comporterà alcun onere a carico della finanza pubblica e non sarà concorrente con i servizi di trasporto pubblico di linea.