Foggia, partono i lavori di consolidamento in via Manfredi: strada chiusa, deviazioni e percorsi consigliati

Partono i lavori di consolidamento della sede stradale di via Manfredi, a Foggia. Pertanto, si è resa necessaria l’interdizione integrale al traffico veicolare della carreggiata destra di via Manfredi con direzione piazzale Vittorio Veneto, nel tratto compreso da Via Gorizia a Via Bainsizza.

La chiusura al transito veicolare delle strade interessate e i divieti di sosta con rimozione sono indicati sul posto ed effettuati a mezzo installazione di segnaletica provvisoria. Per raggiungere la Stazione Ferroviaria potranno essere utilizzati i seguenti percorsi: per i veicoli provenienti da Via Manfredonia, è consigliato percorrere Viale Fortore, Via Scillitani, Via Montegrappa, Via Monte Sabotino, P.le Vittorio Veneto; per i veicoli provenienti da Via San Lazzaro, Via S. Antonio, è consigliato percorrere Via Manfredonia (cavalcavia), Viale Fortore, Via Scillitani, Via Montegrappa, Via Monte Sabotino, P.le Vittorio Veneto.

Ancora, per i veicoli che abbiano già imboccato Via Manfredi dall’Incrocio con con Via Manfredonia/Via San Lazzaro/Via Sant’Antonio è consigliato percorrere Via Gorizia, Via Monfalcone, Via Podgora, Via Montegrappa, Via Bainsizza, P.le Vittorio veneto; non possono escludersi, in tale ultimo caso, nelle ore di maggior traffico, la presenza di rallentamenti e incolonnamenti.

Per raggiungere Piazza Cavour, per i veicoli che abbiano già imboccato Via Manfredi dall’Incrocio con Via Manfredonia/Via San Lazzaro/Via Sant’Antonio è consigliato percorrere Via Gorizia, Via Monfalcone, V.le XIV Maggio; non possono escludersi, anche tal caso, nelle ore di maggior traffico, la presenza di rallentamenti e incolonnamenti. Per qualunque dubbio, si consiglia di consultare la mappa interattiva.