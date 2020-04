Buoni alimentari, ecco come ottenerli: beneficiari contattati per il ritiro, dopo la verifica dei requisiti dei Servizi Sociali

Dal Comune di Foggia arriva un avviso importante sulle modalità di distribuzione dei buoni alimentari. È il sindaco Franco Landella a fornire chiarimenti e a illustrare la trafila.

"Le domande, consegnate direttamente presso gli uffici comunali o giunte per e-mail, vengono protocollate ed inviate agli Uffici dei Servizi Sociali. Tutti i richiedenti vengono contattati telefonicamente dagli assistenti sociali al fine di verificare i requisiti di ammissibilità delle richieste inoltrate. A seguito della verifica, i beneficiari vengono contattati prontamente dagli uffici dell’amministrazione comunale per comunicare data, ora e luogo del ritiro dei buoni (forniti di codice a barra identificativo) al fine di evitare la possibilità di creare assembramenti. Gli uffici comunali sono a lavoro per soddisfare tutte le legittime richieste che sono pervenute in questi giorni".

Il sindaco ricorda, inoltre, che è ancora possibile partecipare alla raccolta alimentare online per le famiglie bisognose. La campagna 'Foggia Solidale' ha raggiunto, al momento, quota 3.845 euro raccolti su un obiettivo di 50.000 euro.