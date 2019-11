Qualità della vita, la classifica di ItaliaOggi boccia Foggia (che perde 15 posizioni): la Capitanata nei bassifondi

Foggia al sestultimo posto della classifica per la 'Qualità della vita' stilata da ItaliaOggi. Ancora un risultato negativo per la Capitanata, posizionato alla 102^ posizione (ben 15 posizioni in meno rispetto all'anno precedente) dell'elenco che vede, invece, la città di Trento 'reginetta d’Italia'.

E' quanto stabilito nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione. Fanalino di coda la città di Agrigento preceduta, nell'ordine, dalle province di Crotone, Napoli, Catania e Caltanissetta.

Tra gli indicatori della classifica, quest'anno rientrano anche le categorie 'tenore di vita' e 'istruzione, formazione e capitale umano'. La classifica, nonostante un generale miglioramento (si vive 'bene' in 65 province su 107), vede una evidente spaccatura nord-sud: le prime dieci posizioni appartengono tutte al nord Italia (Trento, Pordenone, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola, Belluno, Aosta, Treviso, Cuneo, Udine e Bolzano). La prima provincia del sud Italia compare al 69° posto (Potenza) seguita a ruota da Matera.

"Nel Mezzogiorno e nelle Isole, il 'buon vivere' è ancora un miraggio", si legge nell'articolo di presentazione dello studio. "In 35 province su 38 la qualità della vita è risultata scarsa o insufficiente (nelle rimanenti tre è accettabile). Il che significa, in termini di popolazione, che il 44% degli italiani vive con una qualità di vita insoddisfacente". In linea di massima, si vive meglio nelle province di piccole e medie dimensioni rispetto alle grandi metropoli. Foggia maglia nera della Puglia: performance migliore per Lecce (81° posto), seguita da Bari (86° posto, guadagna 17 posizioni) e Brindisi (87), Taranto e Barletta-Andria-Trani (89 e 97).