Cis Capitanata, c'è la data: il 13 agosto la sottoscrizione del Contratto. Atteso il premier Conte

Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata, arriva il momento dell'attesa firma, con la sottoscrizione del Contratto in Prefettura. La data da segnare sul calendario è il 13 agosto, ore 11. Atteso a Foggia, come preannunciato in passato, il premier Giuseppe Conte.

"Ringrazio il Presidente Conte e tutti gli attori istituzionali che hanno contribuito alla costruzione di questo importante strumento di sviluppo che ha tracciato un percorso virtuoso per il superamento delle criticità di questa nostra amata Terra", dichiara il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta. "Il Contratto di Sviluppo è un programma che dobbiamo continuare a costruire insieme, con ulteriori progettualità innovative che mirino alla crescita sociale economia e culturale di tutta la Capitanata".

"Il 13 Agosto saró in Prefettura, unitamente ai miei colleghi portavoce, con il Presidente Giuseppe Conte il quale siglerà il Contratto Istituzionale di Sviluppo di Capitanata, che assegnerà le prime risorse per importantissimi progetti del nostro territorio", annuncia su Fb, europarlamentare Mario Furore. Poi la stoccata: "Mentre c’è chi pensa a passerelle inutili sul Gargano, in cerca di visibilità e campagna elettorale, il M5S è invece al lavoro per lo sviluppo della Capitanata".