Cis Capitanata, è cosa fatta. Conte: "Orgoglioso di questa firma, via libera a 40 progetti per rilanciare il territorio"

Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata, è cosa fatta. "Sono orgoglioso di questa firma", ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, oggi a Foggia.

"Questo contratto rappresenta una pagina significativa per il rilancio del territorio: oggi diamo il via libera a 40 progetti, ma non serve un intenso sforzo per non abbassare la guardia. Tutti dovremo lavorare e io sarò al vostro fianco in qualsiasi veste - assicura - perché è un progetto a cui tengo tanto. Con la stessa sinergia avvieremo progetti analoghi in Molise e Basilicata, e poi nelle città di Cagliari, Brindisi, Lecce, per la Calabria fino alla Sicilia. Solo così potremo rilanciare il sud".