Edilizia scolastica, il Comune ottiene un nuovo finanziamento: in arrivo oltre un milione e mezzo per tre istituti

L'Amministrazione comunale di Foggia ha ottenuto un finanziamento dedicato all'edilizia scolastica di un milione e 620mila euro, assegnati al Miur con la Legge di bilancio 2017 (232/2016). Si tratta di interventi strutturali sulle scuole primarie 'Pascoli-Santa Chiara' e 'De Amicis' e per l'istituto comprensivo 'Parisi-De Sanctis', derivanti da candidature a progetti che sono state effettuate negli ultimi due anni.

Nello specifico sono stati stanziati 800mila euro per interventi strutturali alla "Pascoli-Santa Chiara" e 120mila euro per messa in sicurezza della "De Amicis", fondi ottenuti a seguito delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti, mentre per l’edificio di piazza fratelli Bandiera della scuola "Parisi-De Sanctis" la somma di 700mila euro servirà per interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità della struttura.