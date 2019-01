3 milioni di euro a 54 comuni foggiani dal Viminale: piccole somme per sistemare scuole, strade ed edifici pubblici

Stanno partendo in queste ore le lettere del ministro dell’Interno Matteo Salvini indirizzate ai 7400 sindaci, tra cui 180 sindaci di Comuni pugliesi sotto i 20mila abitanti, destinatari del contributo statale per le opere di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Si tratta di una cifra complessiva per tutta Italia di circa 400 milioni di euro, di cui 14.240.000 euro per i comuni pugliesi, da un minimo di 40.000 euro fino ad un massimo di 100.000 euro, sbloccati dal titolare del Viminale con il decreto ministeriale del 10 gennaio 2019.

Sul sito del ministero dell’Interno sono disponibili le faq, che intendono chiarire alcuni aspetti del provvedimento. Il ministero ha attivato anche una mail dedicata (faq.decreto2019@interno.it) per raccogliere eventuali domande e integrare le risposte.

In una nota congiunta i parlamentari pugliesi della Lega Rossano Sasso, Anna Rita Tateo e Roberto Marti esprimono grande soddisfazione: “ Finalmente i sindaci potranno avere risorse a disposizione per migliorare la vita delle proprie comunità e dopo lo sblocco dell'utilizzo dei fondi da parte dei Comuni virtuosi di ottobre arriva un'altra mano importante ai territori con questi finanziamenti. Con la Lega al Governo ancora una volta grazie a Matteo Salvini possiamo dire di essere passati dalle parole ai fatti".