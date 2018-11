Foggiani pronti, 158 bancarelle per respirare in anteprima l'aria di Natale: riecco la Fiera di Santa Caterina

E' tutto pronto per l'antichissima Fiera di Santa Caterina che ogni anno - dal 1823 - si svolge in città nei giorni della ricorrenza della Santa. Quest'anno l'appuntamento è dal 23 al 26 novembre in via Marina Mazzei.

Sono 158 le postazioni di vendita presso cui gli avventori - tanti quelli che arrivano da fuori Regione, dal barese e dal resto della Capitanata - potranno rivolgersi anticipando gli acquisti di Natale o semplicemente acquistando altro tipo di merce. Ce n'è per tutti i gusti.

Per l'occaione il dirigente Romeo Delle Noci ha ordinato la chiusura al traffico veicolare con l'istituzione del divietto di sosta 'rimozione forzata' su ambo i lati dalle dalle 17 del giorno precedente in via Marina Mazzei (ex via Galliani) nel tratto compreso tra via Romolo Caggese e Viale Fortore, in via Galliani tra via Caggese e via Sollazzo, in via Caggese tra via Galliani e via Valentini. Verrà inoltre effettuto lo spostamento del capolinea degli autobus di Ferrovie del Gargano in via Guglielmi (lato biblioteca provinciale)