VIDEO | Nelle case dei foggiani arriva la fibra ottica ultraveloce: investimento da 16 milioni e 300 posti di lavoro

L’accordo - annunciato alla presenza del sindaco Franco Landella, dell’assessore comunale all’Innovazione Francesco Morese, del responsabile Network & Operations Area Sud di Open Fiber Salvatore Nigrelli e dei City Manager di Open Fiber Giovanni Cassano e Carmine Atlante - prevede tra l’altro la posa gratuita di fibra spenta in 50 strutture pubbliche selezionate a scelta dell’amministrazione comunale.

Open Fiber investirà complessivamente nel solo capoluogo dauno circa 16 milioni di euro per il cablaggio di oltre 45mila unità immobiliari. L’infrastruttura completa sarà composta da circa 123 km di rete interrata e 92 km di rete aerea, per un totale di 27mila km di cavi in fibra ottica.

I cittadini potranno quindi beneficiare di una velocità di connessione pari a 1 Gigabit al secondo che migliorerà le prestazioni non solo delle utenze domestiche ma anche di quelle delle aziende e della pubblica amministrazione. Grazie alla modalità tecnologia FTTH Fiber To The Home (FTTH – fibra fino a casa), Open Fiber garantirà una qualità di connessione non raggiungibile con le tecnologie attualmente in uso.

I lavori dureranno circa 18 mesi. Ove possibile, verranno utilizzati cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per limitare il più possibile l’impatto degli scavi sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità. Anche a Foggia, come già accade nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. L’azienda punta a garantire la copertura delle maggiori città italiane con l’obiettivo di realizzare una rete a banda ultra larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l'evoluzione verso “Industria 4.0”. Grazie alla fibra ottica Open Fiber case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica Amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.

“L’obiettivo del piano nazionale di Open Fiber – ha affermato Salvatore Nigrelli, responsabile Network & Operations Area Sud di Open Fiber – segue una duplice strada: da una parte, l’abilitazione di nuovi servizi a prova di futuro per i cittadini e la Pubblica Amministrazione e dall’altra, partendo dalla nostra infrastruttura di rete all’avanguardia, il cablaggio delle aree industriali per dare impulso al tessuto produttivo della delle città. A Foggia, grazie alla sensibilità e alla collaborazione dell’amministrazione comunale, copriremo in 18 mesi buona parte del territorio cittadino rispettando i tempi annunciati al momento della firma dell’accordo, riducendo inoltre al minimo i disagi per la cittadinanza”.