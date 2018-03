Torna il Festival della Ricerca e innovazione, tra sport e benessere: Pio e Amedeo i direttori artistici

Torna il FRI – Festival della Ricerca e dell’Innovazione dell’Università di Foggia, torna l’importante appuntamento che apre le porte universitarie alla città e pensa ai più piccoli del Territorio. Gli eventi organizzati quest’anno, dal 28 maggio al 1° giugno 2018, pongono al centro del programma un tema importante: “Sport, nutrizione, e benessere", incoraggiando la riflessione e la sensibilizzazione di tematiche con finalità preventive e sociali.

Oltre il tema portante, l’edizione 2018 manterrà, invece, la stessa mission: combattere la micro-criminalità, la devianza minorile e la dispersione scolastica raccogliendo fondi da devolvere all'amministrazione comunale foggiana, per sostenere e implementare gli arredi di scuole periferiche, oggetto di atti criminosi e vandalici. Così come resteranno uguali i principali interlocutori: gli studenti delle scuole primarie e secondarie per gli eventi divulgativi, l’intera città per gli appuntamenti culturali.

Il programma delle principali iniziative è stato presentato nel corso di una conferenza stampa organizzata oggi, lunedì 26 marzo, nella Sala Consiglio di Palazzo Ateneo. All’incontro riservato alla stampa sono intervenuti il Magnifico Rettore prof. Maurizio Ricci, il Delegato alla “Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione” e Coordinatore del FRI prof. Giovanni Messina, l'Assessore comunale alla Pubblica Istruzione avv. Claudia Lioia, il dott. Giuseppe Nuzzo, odontoiatra e regista autore di un cortometraggio dedicato al tema della salute che sarà girato a Foggia e nelle varie sedi Unifg e il duo comico formato da Pio D'Antini e Amedeo Grieco, direttori artistici di questa III edizione del Festival made in Unifg.

“Sport e nutrizione come filo conduttore della III edizione del FRI che renderà protagonista il tema con una serie di eventi divulgativi capaci di fare arrivare in Città i massimi esponenti del settore – afferma il prof. Giovanni Messina Delegato alla “Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione” e Coordinatore del FRI -. Il Festival permetterà di conoscere e incontrare figure professionali che si occupano di benessere a 360°, come il prof. Fabio Pigozzi, Magnifico Rettore ‘Uniroma 4 Foro Italico’, presidente della federazione internazionale medicina dello sport, il prof. Pasquale Strazzullo, presidente della società italiana di nutrizione umana e la prof.ssa Sabrina Diano della Yale University e prima donna al mondo a ricevere l'Helmholtz Diabetes Award. Tra gli incontri divulgativi troverà spazio anche la musica, con la presentazione ufficiale alla comunità del Coro Unifg, diretto dal maestro Luciano Fiore. Ma il grande evento cittadino è certamente la partita di solidarietà che vedrà scendere sul campo dello Zaccheria la Nazionale Magistrati, la Nazionale Attori italiana e la comunità Unifg. Un appuntamento dedicato all’intera Città, capace, certamente, di sostenere proficuamente le finalità del FRI, dotando le scuole anche di impianti di video-sorveglianza è questa l’ambizione dell’edizione 2018. Con la presentazione del programma, voglio ringraziare il Magnifico Rettore, prof. Maurizio Ricci che crede e supporta l’intera squadra del Festival: gli studenti e i rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo che, a vario titolo, mi stanno aiutando in questa avventura e il già coordinatore del FRI prof. Cristoforo Pomara, sempre presente con noi”.

Soddisfatti e orgogliosi si sono definiti Pio e Amedeo per la nomina a direttori artistici del FRI: “Da questo momento inizia il nostro lavoro per individuare testimonial in grado di supportare le finalità del FRI – ha affermato Pio D’Antini –. Ancora una volta ci piace dare un segno, abbiamo un Territorio ricco di eccellenze che vanno promosse – ha proseguito Amedeo Grieco - indosseremo le maschere dei nostri personaggi per fare arrivare forte e chiaro il messaggio del Festival dell’Università di Foggia”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti, inoltre, i rappresentati delle associazioni e aziende che sosterranno e sponsorizzeranno la III edizione del Festival, di seguito tutti i supporter del FRI: CIA - Agricoltori Italiani, Foggia Calcio, CUS Foggia, Tamma, Proraso, Doemi, Ristorante Al primo piano, Unifg Store, Gruppo Telesforo, Apulia Film Commission, Mediafarm, Radio Nova Ions, Cat-Confesercenti Foggia, C.C.I.A.A., Confcommercio Foggia, Confindustria, Gianni Rotice, AIGA Foggia, Inner Wheel, Rotary Club Foggia, Rotary Club Foggia "Umberto Giordano", Rotary Club Foggia Capitanata, Lions Club Foggia HOST, Lions Club Foggia Arpi, Lions Club Foggia “Umberto Giordano", AMMI e UNESCO.