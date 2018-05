A Cerignola la “'Festa delle autoproduzioni'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà domani, 13 maggio, a partire dalle 10 e fino alle 22, la “Festa delle Autoproduzioni”, patrocinata dal Comune di Cerignola e organizzata dalla Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” in collaborazione con l'Agenzia Comunale “Cerignola Produce”. “L’idea di fondo che ha costituito la ricetta vincente di questo evento resta immutata: piccoli produttori di tutta la Puglia si ritrovano a Cerignola e “raccontano” attraverso i propri prodotti, un modello di consumo basato su sostenibilità ambientale, economica e relazionale”, spiega Massimo Guglielmi, coordinatore di “Cerignola Produce”.

Numerose saranno le attività proposte all'interno della Festa, tra cui spiccano: la presenza del “Team Via col Vento”, con i suoi aquiloni acrobatici per la gioia di grandi e piccini; un laboratorio per mamme e figli, dedicato alla Festa della Mamma a cura dell'AGE Cerignola; una degustazione di prodotti tipici a cura del Safarà, che avrà come colonna sonora la musica di band Cerignolane DOC. Uno spazio dedicato sarà allestito per “Pomovero”, l'iniziativa lanciata dalla Cooperativa insieme ad una rete territoriale di associazioni e produttori di pomodoro, per prenotare la propria passata biodiversa, sostenibile e libera dal caporalato. Visitando lo stand si potrà compilare il coupon per garantirsi la propria scorta invernale. Per info: promozione@pietradiscarto.it – 348.869.58.77 cerignolaproduce@mail.com 338 2733554