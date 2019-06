Dal Gargano verso Milano e Torino: la flotta GT di FerGargano si arricchisce di tre 'gioielli

Tre Scania Beulas 'Jewel' vanno a potenziare la flotta dei bus GT di Ferrovie del Gargano. I gioielli a due piani della casa spagnola saranno presto utilizzati sulle tratte nazionali che collegano il Gargano e Termoli a Milano e Torino con spazi e servizi sempre più in linea con le esigenze dei nostri viaggiatori.

"Gli Scania Beulas 'Jewel', tre assi per 15 metri di lunghezza - fanno sapere dall'azienda - contano 66 posti a sedere e poltrone chaise lounge (allungabili) per rendere più agevoli i viaggi sulle lunghe distanze, dotate di poggiatesta regolabili e avvolgenti per evitare sussulti. I nuovi bus hanno anche uno spazio per viaggiatori disabili (posto da prenotare) che potranno accedere al mezzo utilizzando l'apposita pedana"

"Ancora, gli Scania Beulas 'Jewel' sono dotati di toilette, 7 monitor per programmazione audiovisiva e filodiffusione, porte Usb e presa a 220 volt per ogni viaggiatore nonché wifi free. Più ampia anche la stiva per dare più possibilità ai passeggeri con valigie e bagagli al seguito. Insomma, un servizio sempre più moderno e 4.0".