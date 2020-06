Fase 3, a Foggia riaprono Biblioteca e Musei. 'La Magna Capitana' si rinnova: nuovo sito e un'app in arrivo

Riaprono i cancelli della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, lunedì 15 giugno 2020, dopo la chiusura a causa dell’emergenza Covid-19. Nella fase della ripartenza e con modalità volte a garantire la massima sicurezza degli utenti, la struttura di viale Michelangelo sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Riservati ai possessori di Bibliocard - la tessera della Biblioteca, attivabile gratuitamente in sede con la sola fotocopia del documento di identità - sono disponibili su prenotazione i seguenti servizi: prestito locale (per i documenti presenti in sede), prestito interbibliotecario (per i documenti che potranno essere richiesti presso altre biblioteche), attività di informazioni e consulenza, consultazione dei documenti.

È possibile prenotarsi secondo varie modalità: telefonando allo 0881.706.413, inviando una e-mail all’indirizzo info@lamagnacapitana.it, oppure effettuando il login nello spazio personale del nuovo portale della Biblioteca, che fa il suo debutto in rete proprio in occasione della riapertura (www.lamagnacapitana.it).

Completamente rinnovato nella veste grafica e nell’organizzazione dei contenuti, per essere più vicino alle esigenze dei destinatari, infatti, il nuovo portale rende più agevole l’interazione online tra utente e Biblioteca, prioritaria in questa fase di “ripartenza” legata alla situazione sanitaria. In alto a destra dell’homepage è possibile cliccare il pulsante per accedere allo spazio personale. Verranno richiesti nome utente e password, rispettivamente corrispondenti al numero di bibliocard e alla data di nascita nel formato gg/mm/aaaa. Nel menu a tendina si apre l’elenco dei servizi attivi, tra i quali molto utili risulteranno in questo periodo prestito e proroga online.

Nel nuovo catalogo, completamente integrato al portale, sarà possibile cercare il documento desiderato, richiederne il prestito o effettuarne la prenotazione. Nello Spazio Personale, inoltre, l’utente avrà il quadro sempre aggiornato dei suoi prestiti in scadenza, in modo da poter effettuare in autonomia l’eventuale proroga. Dinamico, colorato e vivace, il nuovo portale della Biblioteca presenta una struttura semplificata che agevola la consultazione di tutte le risorse: servizi, documenti, notizie, informazioni ed attività.

“È solo uno dei canali di comunicazione a disposizione degli utenti – anticipa la Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi -. La prossima settimana, infatti, sarà attivata anche una App per accedere ai servizi de ‘La Magna Capitana’ anche da smartphone. Progettati in fase pre-Covid, questi strumenti sono stati ultimati in smart working, così come è stato per il nuovo Catalogo dei Ragazzi, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico di utenti sempre più vasto e diversificato”.

La richiesta di prenotazione, dunque, effettuata nelle varie modalità disponibili, sarà accolta da un bibliotecario, che fisserà un appuntamento in sede. Nella stessa modalità sarà possibile effettuare una consulenza bibliografica, telefonica o sulle piattaforme Zoom o Meet, per una videoriunione nei seguenti ambiti: bambini e ragazzi, narrativa, musica classica, prima informazione, ricerche e tesi di laurea, storia locale. La consultazione in sede è prevista in un’area apposita della Sala Fondi Speciali, al piano terra. Al termine della consultazione, i bibliotecari destineranno i documenti alla quarantena. A metà giornata le superfici di lavoro saranno disinfettate, per consentire ai successivi ospiti prenotati di consultare i documenti in sicurezza.

Sicurezza garantita anche per la restituzione dei documenti alla scadenza del prestito: il Bibliobox, un raccoglitore sistemato nell’area esterna all’ingresso principale della Biblioteca, consentirà agli utenti di riconsegnare libri e altro materiale in modo agevole e veloce. Prevista la quarantena anche per i libri e i documenti restituiti, che torneranno disponibili per il prestito o per la consultazione al termine dei giorni necessari per evitare ogni rischio. Nel rispetto delle raccomandazioni anti Covid-19, ogni ingresso sarà registrato da un operatore presso l’unico punto di accoglienza, al I piano, nell’Area Divulgativa. Le principali misure da adottare prevedono l’uso della mascherina, del gel disinfettante e il mantenimento della distanza di oltre un metro. Temporaneamente sospesi, invece, i servizi di wi-fi e studio in sede.

Riaprono il 15 giugno anche il Museo di Storia Naturale e il Museo del Territorio, parte integrante del Polo Biblio-Museale Regionale di Foggia. Il pubblico può accedere, sempre su appuntamento, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. Necessaria, dunque, la prenotazione per accedere singolarmente ai servizi di informazione e di consulenza, o in gruppi di massimo dieci persone. Temporaneamente sospesi, laboratori, visite guidate, seminari e conferenze.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il Museo di Storia Naturale al numero 0881.706.460 oppure inviare una e-mail museodistorianaturale.foggia@regione.puglia.it, e il Museo del Territorio al numero 0881.706.464, oppure con e-mail all’indirizzo museodelterritorio.foggia@regione.puglia.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La richiesta di prenotazione sarà accolta da un operatore che provvederà a fissare un appuntamento. Restano valide, anche per i musei, le raccomandazioni anti Covid-19: utilizzo della mascherina, uso di gel igienizzante ed il mantenimento della distanza di oltre un metro.