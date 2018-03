FacciamoFuturo Lab, il Gargano "che vuole fare" si incontra: idee a confronto sullo sviluppo del territorio

Lunedi 5 marzo, presso la sede del GAL Gargano Agenzia di sviluppo, si è tenuto il primo appuntamento del FacciamoFuturo Lab, segnando il via ad una serie di laboratori dedicati alla progettazione, alla conoscenza di opportunità lavorative e di iniziative per l’imprenditoria giovanile. Per questo primo incontro l’attenzione si è focalizzata sulla diffusione della conoscenza di finanziamenti ed agevolazioni attualmente attivi che possono aiutare a concretizzare i propri progetti.

Il laboratorio, per alcuni, è stata l’occasione di chiarire le idee sui processi di sviluppo di un progetto imprenditoriale, per altri è stato un momento utile per comprendere quali iniziative fossero più adatte alle proprie esigenze.

Facciamo Futuro Lab è stato anche l’occasione per una conoscenza reciproca tra il GAL e i giovani, desiderosi di prospettive future nel proprio territorio di appartenenza.

L'incontro ha avuto una partecipazione di giovani di varie comunità del promontorio: San Nicandro Garganico, Carpino, Cagnano Varano, San Marco in Lamis, Mattinata, Monte Sant'Angelo e anche da Manfredonia e dal capoluogo Foggia.

Le impressioni di alcuni partecipanti:

“È stata un’esperienza davvero utile per me e spero che ci saranno altri incontri simili perché il GAL riesce a raccogliere tutta una serie di informazioni sui bandi che a noi mancano, vuoi per pigrizia vuoi per poca conoscenza dei siti web specifici", e ancora, "Conoscevo alcuni dei bandi che sono stati proposti ma penso che la cosa più utile sia stata trasmettere qual è l’approccio giusto verso i bandi stessi".

Uno degli obiettivi prefissati dal GAL Gargano Agenzia di Sviluppo è proprio quello di essere sempre più presente sul territorio, informando e coinvolgendo le comunità del territorio per favorire una partecipazione attiva soprattutto delle nuove generazioni, protagonisti del futuro garganico.