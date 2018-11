A Foggia Expo del Lavoro e dell'Orientamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Expo del Lavoro e dell'Orientamento Novembre 2018, Centro Commerciale Mongolfiera , Foggia (FG) – Via degli Aviatori, 126. Dal 26 al 30 Novembre, presso il Centro Commerciale Mongolfiera , Foggia (FG), si svolge Expo del Lavoro e dell'Orientamento, un evento aperto a tutti e totalmente gratuito, promosso da Asse4 – Rete di Imprese, che ogni anno si svolge in diverse regioni del territorio nazionale. Insieme ad Asse4 – Rete di Imprese: IFOA, ENAC PUGLIA, Archimede Centro Studi, L’Egiziana – Scuola E Accademia Per Parrucchieri, Harmony Scuola & Accademia per Estetiste, Università degli Studi di Foggia. L’intero evento è realizzato all’interno della galleria del Centro Commerciale dalle ore 9.00 alle 18.00. I Protagonisti indiscussi studenti di 4° e 5° anno degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado. Expo del lavoro e dell'Orientamento mira a trasmettere le competenze utili per affrontare al meglio il proprio futuro lavorativo.

Tutti i partecipanti hanno l’occasione di interfacciarsi con le opportunità presenti sul territorio, spaziando dall’ambito della formazione professionale e universitaria all’ambito del mondo lavorativo, al fine di scoprire il proprio potenziale. Saranno presenti i rappresentanti di Mideal e Erifo_Agenzie per il Lavoro, Cefi Informatica srl_ente di formazione, IGS- impresa sociale e l’Associazione Students Lab Italia. Inoltre, verrà realizzato un momento di formazione esclusivo con il TraininGaming Live ideato e curato dal dr. Antonio Miele dell’azienda Mideal – Società che opera nella ricerca e gestione del personale. TraininGaming rappresenta una modalità innovativa basata sulla metafora del gioco di società: “la metodologia permette di 'giocare' sul tema dei comportamenti organizzativi con l'obiettivo di stimolare i comportamenti virtuosi ed identificare e correggere quelli viziosi, sviluppare la capacità di analizzare le problematiche e risolverle in gruppo e stimolare la capacità di assumersi responsabilità e prendere decisioni”. Cosa aspetti? Vieni a scegliere il FUTURO! Per ulteriori informazioni – eventi@asse4.it