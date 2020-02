Chi farà impresa in Puglia non pagherà l'Irap per 5 anni: dopo l'ok in Commissione la decisione spetta al Consiglio

Esenzione dell'Imposta Regionale Attività Produttive o IRAP per le nuove imprese in Puglia. La I Commissione Bilancio della Regione Puglia ha approvato ieri 3 febbraio 2020, la proposta di Legge del consigliere regionale di Forza Italia Domenico Damascelli.

"Attrarre nuovi investimenti da fuori regione ed incentivare le imprese già attive in Puglia che vogliano accrescere i propri insediamenti, esentandole dal pagamento dell’Irap: è lo spirito della proposta di legge che ho presentato e che oggi è stata approvata dalla I Commissione Bilancio. Quando sarà varata dal Consiglio regionale – è l’ultimo step che ci attende – le imprese che sceglieranno di stabilirsi in Puglia potranno godere di un regime fiscale vantaggioso, essendo esentate dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno in cui aprono il nuovo insediamento e per i quattro anni successivi. Si tratta di un intervento su cui ho trovato la condivisione di diversi consiglieri di maggioranza e minoranza e di tutti i gruppi consiliari. La proposta punta a rivitalizzare il tessuto produttivo regionale, ma soprattutto a generare nuova occupazione sul territorio. Potranno usufruire di tale importante agevolazione tutte le aziende insediate in Puglia dopo l’entrata in vigore della legge, che operano nel settore manifatturiero, edilizio, agroalimentare, dell’artigianato, del turismo, della ristorazione, della ricettività, della nautica da diporto, dell’informatica, dell’alta tecnologia e dei servizi alla persona. Con questa legge vogliamo dire alle imprese che investire in Puglia conviene, che la nostra è una regione in grado di creare economia e condizioni favorevoli per chi vuole operare nel nostro territorio. Agevolare l’attività economica avrà l’immediata conseguenza di produrre nuova occupazione e, di conseguenza, più ricchezza e benessere per la nostra comunità. Ringrazio tutti i colleghi che oggi hanno voluto votare una proposta in cui credo molto, e mi auguro che venga calendarizzata al più presto per l’approvazione definitiva da parte della massima assise regionale".