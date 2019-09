Eolico selvaggio nel Foggiano, la Regione dice basta: arriva il parere negativo per quattro progetti

Quattro pareri negativi per altrettanti progetti di eolico nel foggiano. Li ha espressi la giunta regionale, “in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti” è precisato.

Giudizio negativo di compatibilità ambientale, dunque, per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Cerignola Sud”, proposto da Veneta Energia e costituito da 19 aerogeneratori da realizzare nel comune di Cerignola, per una potenza complessiva di 79,8 MW. Negativo anche per l’altro, “Cerignola Nord”, società proponente sempre Veneta Energia srl e costituito da 12 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 50,4 MW.

La Giunta regionale ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale anche per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Lesina-Apricena”, costituito da 8 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 33,6 MW, da realizzare nei comuni di Lesina ed Apricena, e relative opere di connessione alla RTN da ubicare nei comuni di Poggio Imperiale e di San Paolo di Civitate (Proponente: Renvico Italy S.r.l.). Infine, parere negativo per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel comune di Sant’Agata di Puglia e relative opere di connessione da realizzare nel comuni di Deliceto, proposto dalla società Wind Energy Sant’Agata S.r.l.

I pareri, si precisa ancora, si inseriscono nell’ambito della procedura di VIA di competenza statale.

La Giunta regionale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale alle sole opere di connessione alla RTN (cavidotto esterno e sottostazione elettrica utente) da realizzare nei comuni di Celle San Vito (FG), Faeto (FG), Troia (FG), Orsara di Puglia (FG) e Castelluccio Valmaggiore (FG), relative all’impianto di produzione di energia elettrica in oggetto proposto dalla società ERG Wind 4 S.r.l.