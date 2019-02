Produzioni di agrumi ko: sul Gargano intere produzioni lasciate a marcire sugli alberi o per terra

Dopo la denuncia dei danni causati dagli storni e più in generale dal proliferare della fauna selvatica, in uno dei periodi storici più difficili degli ultimi venti anni - che vanno dal crollo dei prezzi dei prodotti agricoli alla concorrenza sleale da parte della filiera, e dall'aumento della burocrazia ai ritardi nell’erogazione dei premi comunitari - la CIA agricoltori italiani Puglia torna a farsi sentire: "In provincia di Taranto come sul Gargano intere produzioni di agrumi lasciate sugli alberi o a marcire per terra. I prezzi accordati agli agricoltori sono offensivi, non dignitosi, insufficienti a coprire le spese per la produzione e la raccolta. Non bastano più le rassicurazioni, gli impegni sempre rimandati a domani. Come per altri settori, serve un Piano Marshall per l'#agricoltura