Elezioni Rsu/tozzi sud, la Uilm Foggia si aggiudica un rsu alla centrale biomasse di Sant’Agata di Puglia

“La Segreteria Territoriale ringrazia i lavoratori della TOZZI SUD per aver sostenuto il nostro candidato alle elezioni delle RSU, tenutesi il 7 giugno 2018, e che hanno consentito alla nostra Organizzazione di aggiudicarsi un eletto: Valentino Danza. È un risultato di grande soddisfazione, per nulla scontato, se consideriamo che fino al qualche mese fa, la nostra Organizzazione, non era presente in questo sito ed è la prima volta in cui si svolgono l’elezione della Rsu”, afferma il segretario generale della Uilm Foggia, Marcellino Miroballo. Le altre due organizzazioni sindacali aggiudicatarie degli altri due seggi sono la Fiom e la Fismic. “Un ringraziamento lo rivolgiamo anche a Domenico Argentieri, nostro referente su Sant’Agata di Puglia, che insieme ai lavoratori e a Valentino Danza, a cui rivolgiamo un particolare augurio e un in bocca al lupo per la nuova nomina, hanno permesso questo importante risultato. Ci auguriamo, dopo queste elezioni, si possa intraprendere un percorso costruttivo per risolvere quei problemi che, da tempo, i lavoratori della Tozzi aspettano riscontri. Siamo certi che il nostro rappresentante insieme agli altri eletti saprà essere all’altezza del compito che gli attende. La segreteria territoriale augura a tutte le Rsu/Rls eletti, BUON LAVORO! GRAZIE ANCORA!”, conclude il segretario generale della Uilm Foggia.