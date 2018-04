Elezioni Rsu, straordinario successo per Uilpa e Uil-Fpl Foggia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“UIL FPL e la UILPA si sono confermati o imposti come il primo sindacato in Capitanata in molti enti e Pubbliche Amministrazioni”. A dichiararlo Gino Giorgione, Segretario generale Uil-Fpl Foggia, ed Edoardo Filippone, Segretario generale UIL-PA Foggia. Un trend molto positivo confermato anche dal Segretario generale UIL, Carmelo Barbagallo: “Ci sono molte realtà dove abbiamo più che raddoppiato i consensi e ci sono uffici, scuole, sedi di enti e istituzioni dove non eravamo presenti nella precedente tornata e, ora, siamo balzati direttamente al primo posto. La UIL nel pubblico impiego potrebbe raggiungere, complessivamente risultati intorno al 30%. Un fatto straordinario –conclude Barbagallo”. Il Segretario Generale della UILPA Nicola Turco rimarca “la straordinaria partecipazione ma anche il calore e la passione dimostrata dai candidati, durante la campagna elettorale in cui hanno messo in rilievo gli obiettivi principali del Sindacato nella lotta e difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori”. Le scorse leggi hanno bistrattato, squalificando il valore del Sindacato. “Nell’era Brunetta” i pubblici dipendenti erano considerati “fannulloni”, sminuendo il “senso sociale del pubblico Servizio” che è proteso verso il “bene comune” e per questo va difeso. Il Segretario Generale della UIL FPL Michelangelo Librandi sostiene “Sanità,Enti locali, Sicurezza: Servizi pubblici essenziali per la crescita di un paese su cui il Sindacato fonda in primis le proprie ragioni di tutela. Dal successo ottenuto dalle elezioni RSU 2018, i neo- Sindacati si rimetteranno a lavoro per riconquistare i diritti persi a causa delle scellerate leggi al fine di porre al “centro il valore del lavoratore”. Per Gianni Ricci, Segretario generale UIL Foggia: “Un ottimo risultato che corona il buon lavoro che la Uil Foggia sta facendo da su tutto il territorio di Capitanata. Grazie ai lavoratori per l’affetto e la fiducia dimostrata, grazie a Gino ed Edoardo per lo straordinario exploit. Siamo una grande squadra”. “Grazie" è la parola che mi sento di dover subito pronunciare con profonda gratitudine nei confronti di tutti i lavoratori che hanno voluto riporre la loro fiducia scegliendo la UIL FPL. Il risultato finale della RSU ha sancito, con un larghissimo consenso l'affermazione, in tutta la provincia di Foggia, della UIL FPL come primo sindacato nel settore della pubblica amministrazione in particolare nella Sanità”, dichiara Giorgione che prosegue: “Coerenza, serietà, impegno e professionalità hanno fatto la differenza su tutte le altre OO. SS., un riconoscimento alla qualità di una squadra che si è messa in gioco in prima persona in una competizione elettorale condotta con garbo e determinazione. Nessuno si senta escluso! Dall'eletto al non eletto, perché ognuno è parte di questo grande successo e risorsa importante di questa grande famiglia. Ciascuno guardi con fiducia alla UIL FPL ed ai suoi dirigenti sindacali come punti di riferimento affidabili per la tutela dei diritti e doveri di ogni lavoratore. "The day after" è iniziato... ognuno è chiamato a fare la sua parte... Noi siamo pronti!” Dal canto suo, Filippone (UILPA Foggia) ringrazia tutti i Dirigenti sindacali, i Coordinatori provinciali, i GAU, tutti coloro i quali hanno votato per le liste della UIL PA, i candidati e quanti attraverso un costante lavoro di squadra hanno consentito di ottenere un risultato strepitoso “la UILPA di Foggia si conferma e diventa il PRIMO sindacato in molti Enti ed Amministrazioni: INPS, MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato, Ministero della Giustizia- Tribunale e Procura, Agenzia delle Dogane, MIUR-Archivio di Stato, Ispettorato del lavoro, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ACI ufficio territoriale. Rispetto al 2015, siamo cresciuti del 8,8% con 598 voti su 1583 schede valide (tre anni fa erano 444 su 1.495)”. Filippone si dichiara “fiero di appartenere a questa grandiosa squadra e di svolgere con passione questo arduo lavoro. Come diceva “Gino Giugni” nel suo libro “Diritto Sindacale” dove c’è il bisogno lì si sostanzia il Sindacato”.

RISULTATI ELETTORALI UILPA FOGGIA PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO INPS AVENTI DIRITTO 247 VOTI VALIDI 246 VOTI UILPA 107 PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO MEF-RAGIONERIA-TERR-STATO AVENTI DIRITTO 43 VOTI VALIDI 42 VOTI UILPA 27 PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO MINISTERO INFRAST-TRASP AVENTI DIRITTO 34 VOTI VALIDI 31 VOTI UILPA 31 PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO MIUR – AMBITO TERRITORIALE AVENTI DIRITTO 27 VOTI VALIDI 22 VOTI UILPA 22 PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO MIN GIUSTIZIA-TRIBUNALE AVENTI DIRITTO 259 VOTI VALIDI 215 VOTI UILPA 139 PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO MIN GIUSTIZIA-PROCURA AVENTI DIRITTO 97 VOTI VALIDI 96 VOTI UILPA 37 PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO ACI- UNITA’ TERRITORIALE AVENTI DIRITTO 27 VOTI VALIDI 25 VOTI UILPA 10 PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO AGENZIA DELLE DOGANE AVENTI DIRITTO 58 VOTI VALIDI 57 VOTI UILPA 39 PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO MEF - IPZS AVENTI DIRITTO 5 VOTI VALIDI 5 VOTI UILPA 5 PROVINCIA FOGGIA COLLEGIO ISPETTORATO DEL LAVORO AVENTI DIRITTO 92 VOTI VALIDI 83 VOTI UILPA 31 UIL FPL prima in assoluto nella sanità foggiana Asl Foggia OORR Istituto Zooprofilattico Totale Uil Fpl 790 319 7 1116 Fp Cgil 382 236 82 700 Fials 481 171 0 652 Fsi 267 356 0 623 Cisl Fp 361 142 20 523 Nursind 109 203 0 312 Usb 0 132 23 155