Rinnovo R.S.U. ‘Leonardo’ (ex Alenia): vittoria per la Fim-Cisl

Primo posto per la Fim-Cisl che vince le elezioni del rinnovo della R.S.U. con ben sei rappresentati, tre nel collegio Impiegati con Aldo Miscioscia (il più suffragato con 70 preferenze, ndr) Salvatore Pozzuto con 53 preferenze e Mario Campanelli con 23 preferenze e tre nel collegio Operai, Domenico Mitoli 86 preferenze, Ernesto Tufo 52 preferenze e Pino Petrella con 50 preferenze.

Con questi dati, la FIM CISL conquista 6 seggi complessivi, superando la UILM che se ne aggiudica 5, e che ne perde uno scendendo dal 51 per cento di tre anni fa al 43,73 per cento raggiunto quest’anno. La FIOM conferma il seggio di tre anni fa, mentre scompare la FISMIC. “Questa affermazione di rilievo è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra – dichiara Milly Campodipietro, Segretario Generale della FIM CISL di Foggia – Un lavoro per il quale ringrazio tutti i lavoratori, i rappresentanti eletti, quelli che non ce l’hanno fatta, perché è grazie al loro contributo che è stato possibile raggiungere un traguardo così importante.

Questo successo è uno stimolo enorme ed insieme agli amici anche hanno scelto di aderire alla nostra organizzazione di consegnandoci la loro fiducia. Credo che l’impegno serio, rigoroso, appassionato e senza riserve speso al fianco dei lavoratori della Leonardo, oggi ci abbia premiato. La vittoria in queste elezioni si spiega proprio con la dedizione del nostro operato sindacale per lavoratrici ed i lavoratori e per lo sviluppo dell'azienda di così importante sostenibilità economica del nostro territorio. Sono convinta - continua Campodipietro - che proprio proseguendo su questa linea con il nostro impegno e mettendo al centro la persona lavoratore, il suo lavoro, premiando il valore e la meritocrazia che si potranno raggiungere obiettivi importanti. Ed è continuando ad attuare questa politica, inoltre, che possiamo continuare a svolgere un ruolo basilare per la crescita di questa azienda e portala ad uno sviluppo ulteriore, affrontando seriamente e concretamente le questioni di merito per il futuro della stessa e nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Dati definitivi:

Collegio Impiegati: FIM 171 voti - 3 RSU; UILM 99 voti - 1 RSU.

Collegio Operai: UILM 309 voti - 4 RSU; FIM 246 voti - 3 RSU; FIOM 64 voti - 1 RSU