Ebap: un sostegno ad hoc per le aziende artigiane in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19

La bilateralità artigiana si attrezza per sostenere le aziende ed i lavoratori dell’artigianato pugliese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. FSBA, il fondo di solidarietà che gestisce gli ammortizzatori sociali di settore - costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil - ha provveduto ad allestire un apposito strumento per la gestione delle crisi aziendali innescate dall’emergenza coronavirus. Si tratta di uno specifico intervento, di importo pari a quello dell’assegno ordinario (80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate) a supporto del reddito dei lavoratori di aziende costrette a sospendere o ridurre l’attività produttiva in forza di quanto sta accadendo in questi giorni. “Il nuovo strumento FSBA è già completamente operativo ed attivo presso l’EBAP Puglia” spiega Dario Longo, presidente di EBAP Puglia. In questa prima fase l’operatività è prevista per tutto il mese di marzo, previo accordo sindacale che – in ordine ad esigenze di rapidità ma anche di riduzione dei contatti interpersonali – è possibile sottoscrivere anche in modalità telematica. Si tratta di una risposta tempestiva per tutte le micro, piccole e medie imprese aderenti alla bilateralità artigiana che sono ogni giorno in prima linea nel nostro territorio e che, proprio per questo, sono più esposte alle ricadute di questa crisi. Il compito della bilateralità è proprio questo: sostenere gli imprenditori e i loro dipendenti in questo frangente di difficoltà inaspettata ed improvvisa fragilità. I nostri meccanismi di mutualità sono forti, flessibili ed efficienti: insieme riusciremo a superare anche questo momento”. “Il nuovo strumento di sostegno in caso di crisi correlate al covid-19 consente a tutti i lavoratori delle aziende che correttamente aderiscono alla bilateralità artigiana di affrontare con maggiore tranquillità l’immediato calo di lavoro che stiamo già riscontrando, anche a fronte dei provvedimenti restrittivi giustamente messi in campo dal Governo – continua Andrea Toma, vicepresidente di EBAP Puglia. Gli uffici di Confartigianato Foggia sono a disposizione delle aziende per l’assistenza alla stipula degli accordi sindacali finalizzati alla richiesta di accesso alla prestazione.