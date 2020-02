E-commerce e SEO: la consulenza che cambia (davvero) il business

In una realtà commerciale altamente digitalizzata, il web è il luogo in cui si possono ottenere enormi opportunità per un'azienda ma, al contempo, anche vedere un sito scomparire tra le miriadi presenti. La visibilità diventa una realtà indispensabile, facendo riasfaltare l'importanza del web marketing e dell'ottimizzazione SEO.

Ma cosa vuol dire questo termine? Quali sono i vantaggi per il business di un'azienda? In questa guida verranno approfonditi i singoli aspetti, al fine di valutare l'apporto della disciplina SEO per la crescita di un e-commerce.

SEO: cos'è e le sue caratteristiche

SEO è un acronimo che indica la Search Engine Optimization, che può essere letteralmente tradotto come l'ottimizzazione dei motori di ricerca e comprende l'insieme di pratiche e strategie necessarie al fine di dare visibilità a un sito Internet. La SEO è parte del sistema più ampio del web marketing, finalizzata a rispondere agli algoritmi creati all'interno di un motore di ricerca e attraverso i quali si possono scalare le classifiche delle pagine.

In particolare, quando si parla di SEO, si fa riferimento a Google.

Gli strumenti principali impiegati nella SEO

Ma quali sono gli strumenti utilizzati dalla SEO al fine di poter permettere a un sito di acquisire punti all'interno di Google? Di seguito si elencano gli aspetti principali che permettono di differenziare un sito dalla concorrenza:

Contenuti : un sito è composto da un insieme di elementi, che spingono un utente a visionare la pagina e a rimanere su di essa. I contenuti, come articoli, materiale informativo e divulgativo, sono elementi essenziali al fine di dare un volto a una pagina web e diventano uno degli strumenti principali della strategia SEO . Infatti, i testi originali e strutturati al fine di rispecchiare le regole di posizionamento, con correttezza grammaticale e la giusta quantità di parole chiave, sono il primo elemento che viene preso in considerazione da un motore di ricerca come Google.

: un sito è composto da un insieme di elementi, che spingono un utente a visionare la pagina e a rimanere su di essa. I contenuti, come articoli, materiale informativo e divulgativo, sono elementi essenziali al fine di dare un volto a una pagina web e diventano uno degli . Infatti, i testi originali e strutturati al fine di rispecchiare le regole di posizionamento, con correttezza grammaticale e la giusta quantità di parole chiave, sono il primo elemento che viene preso in considerazione da un motore di ricerca come Google. Keyword : il termine indica le parole chiave , ovvero quelle che, digitate all'interno della barra di ricerca di Google, portano alla comparsa di una serie di link di riferimento. Le keyword non devono essere troppo generiche, perché risulterebbe difficile raggiungere in tempi brevi il posizionamento SEO , ma può essere utile introdurre termini utilizzati frequentemente sul web oppure, nel caso particolare di prodotti di nicchia, impiegare le long tail , ovvero parole chiave che siano specifiche e che, una volta selezionate dall'utente, riportino direttamente al sito.

: il termine indica le , ovvero quelle che, digitate all'interno della barra di ricerca di Google, portano alla comparsa di una serie di link di riferimento. Le keyword non devono essere troppo generiche, perché risulterebbe difficile raggiungere in tempi brevi il , ma può essere utile introdurre termini utilizzati frequentemente sul web oppure, nel caso particolare di prodotti di nicchia, impiegare le , ovvero parole chiave che siano specifiche e che, una volta selezionate dall'utente, riportino direttamente al sito. Aggiornamenti : altro aspetto da considerare al fine di ottimizzare un sito in base SEO, è quello di mantenerlo sempre attivo. I motori di ricerca pongono molta attenzione alle pagine web in cui vengono aggiunti continuamente contenuti e materiali.

: altro aspetto da considerare al fine di ottimizzare un sito in base SEO, è quello di mantenerlo sempre attivo. I motori di ricerca pongono molta attenzione alle pagine web in cui vengono aggiunti continuamente contenuti e materiali. Contenuti multimediali : altro fattore che viene considerato dagli algoritmi dei motori di ricerca sono i contenuti multimediali presenti sul sito, in particolare le foto e i video. La loro introduzione può essere un valore aggiunto, ma si dovrà fare anche molta attenzione a non appesantire il sito rendendo il suo caricamento troppo lento.

: altro fattore che viene considerato dagli algoritmi dei motori di ricerca sono i contenuti multimediali presenti sul sito, in particolare le foto e i video. La loro introduzione può essere un valore aggiunto, ma si dovrà fare anche molta attenzione a non appesantire il sito rendendo il suo caricamento troppo lento. Storytelling e web article: utilizzare tecniche specifiche di web marketing, come l'introduzione di articoli specifici che facciano riferimenti a prodotti, e la storia di un'azienda che permette di creare un'identità e valore al sito, è molto apprezzato in chiave SEO.

Gli obiettivi e i vantaggi di impiegare la Search Engine Optimization

Le strategie SEO hanno l'obiettivo principale di permettere un posizionamento SEO che sia vantaggioso per un sito. Infatti, per comparire all'interno dei primi link, che vengono evidenziati quando un utente digita una parola o una frase, sarà necessario che, nella pagina, siano presenti una serie di elementi considerati indispensabili da Google.

In base ad essi, il motore di ricerca attribuisce un valore e uno specifico punteggio a un sito web, permettendo la sua scalata nella SERP (Search Engine Result Page) e, quindi, ampia visibilità, con una maggiore probabilità che un cliente decida di visitare quella pagina web.

SEO ed e-commerce: la consulenza che cambia il business

In un ambito economico altamente concorrenziale, l'ottimizzazione SEO diventa un fattore determinante per poter permettere a un'azienda di uscire dalla massa presente nel web e far risaltare i suoi servizi e i suoi prodotti. Ottimizzare il sito SEO non è più una semplice opzione ma, per un'impresa moderna, diventa una necessità che deve essere affrontata in maniera completa e professionale.

Sottovalutare l'impiego della strategia SEO può essere la causa di un declino e fallimento del business aziendale, con perdita di visibilità e di clienti, indispensabili per la sopravvivenza di un'impresa, permettendo ai competitor di prendere il sopravvento sul web.

Il mondo della SEO è una realtà ampia che si innesta anche con altre tipologie di strategie legate alla vendita online. Per questo, può essere utile rivolgersi a specialisti della SEO e del Web marketing che possono migliorare e trasformare una pagina web aziendale in uno strumento per aumentare la produttività. La SEO web agency Foggia PosizioneUno svolge proprio questo genere di consulenza.

L'importanza della SEO per il business aziendale

Visibilità sul motore di ricerca vuol dire possibilità che il sito di un'azienda venga visitato da utenti, i quali, grazie alla qualità dei contenuti e alla struttura del sito, utilizzeranno la pagina al fine di poter usufruire di un prodotto o un servizio. Ciò vuol dire avere un profitto e aumentare il proprio business.

Grazie alle strategie SEO, si permette di creare un meccanismo di inbound nei confronti dell'utente, il quale sarà spinto a visitare il sito, in maniera spontanea, semplicemente per il posizionamento dei motori di ricerca. Se, a questo, si affiancano anche le altre tecniche di web marketing, si potrà avere un vantaggio esponenziale per il successo di un e-commerce. Un esempio di successo tutto italiano, dovuto proprio al lavoro di PosizioneUno, è la crescita avvenuta in soli due anni all’e-commerce luceled.com: da un fatturato annuo di ---, si è passati, grazie anche ai servizi SEO, a uno di ---.

Perché è fondamentale il sistema SEO per la crescita di un'azienda

La Search Engine Optimization non deve essere considerata solo uno strumento per poter migliorare la visibilità ma anche una strategia che permette a un'impresa di crescere e migliorare la sua attività di business. Ecco gli aspetti più importanti: