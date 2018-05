Don Uva, Universo Salute al M5S: "Standard di cura e assistenza elevati, futuro lavoratori senza preoccupazioni"

Universo Salute Srl - proprietaro dell'Opera Don Uva di Bisceglie, Foggia e Potenza - replica alla nota del 10 maggio a firma dei portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale pugliese e in Parlamento. "Il piano industriale di Universo Salute non è un mistero, né tantomeno da inventare: è da tempo sotto gli occhi di tutti. Dopo decenni, l’ex Casa Divina Provvidenza è tornata in bonis, finalmente funziona e migliora, con i tempi dettati dalla logica e dalle risorse, a livello strutturale, organizzativo e anche estetico: gli standard di cura e assistenza risultano elevati, le prestazioni erogate sono aumentate, i lavoratori sono regolarmente retribuiti secondo le spettanze contrattualizzate: sono solo un brutto ricordo, ormai, le fasi drammatiche dei licenziamenti, degli stipendi non pagati e dei fallimenti evitati per grazia ricevuta"

Quindi, fanno sapere dal gruppo Teleforo, il Piano industriale di Universo Salute è nei fatti, peraltro già valutato dal Ministero dello Sviluppo Economico, approvato dal commissario straordinario Bartolomeo Cozzoli, dal Mise e dagli esperti interpellati dal Ministero. Parliamo di un'offerta economica e progettuale scelta per validità, concretezza ed adeguate garanzie economiche e assicurative tra tutti i piani e le offerte presentate da quanti ambivano all'acquisizione del “Don Uva”.

Conclude Universo Salute Srl: "In soli otto mesi, nonostante le oggettive difficoltà che caratterizzano i processi di svolta e le grandi trasformazioni, abbiamo già posto basi concrete per un futuro senza “preoccupazioni per i lavoratori”, verosimilmente più roseo se concepito su percorsi di dialogo e condivisione, anziché su polemiche sterili o strumentali"