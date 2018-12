Distaccamento dei Vigili del Fuoco a San Giovanni Rotondo, Cascavilla rassicura: "Stiamo lavorando per questo"

«L’appello avanzato dalla Uilpa per un distaccamento dei Vigili del Fuoco a San Giovanni Rotondo si muove nella direzione auspicata dall’amministrazione comunale, che da tempo ha avviato i necessari passi per attivare un tavolo tecnico di discussione con le autorità competenti. In questo senso, abbiamo sondato il terreno e avviato primi contatti informali con i relativi interlocutori istituzionali per una soluzione condivisa al percorso da intraprendere per attivare un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco all’interno del piano di protezione civile che stiamo predisponendo», sottolinea sindaco Costanzo Cascavilla, in risposta alle sollecitazioni della IULPA.

Attualmente il servizio è garantito dal distaccamento di Manfredonia, distante più di venti chilometri e che non permette di garantire un’adeguata copertura di un territorio popoloso e ampio, dove insistono superfici boschive e presenze turistiche di grande rilievo e che possono incidere sulla sicurezza dei cittadini e tutela del territorio, com’è hanno drammaticamente dimostrato gli incendi divampati nell’estate del 2017, che hanno visto impegnate numerose squadre di Vigili del fuoco e volontari.

Appare, quindi, importante istituire un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco per superare l’attuale emergenza di uomini e mezzi, garantendo interventi celeri, efficienti e liberando gli altri presidi sul territorio da carichi di lavoro, insopportabili, specie nel periodo estivo.