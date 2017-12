Boccata d’ossigeno per Pietramontecorvino: 9 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico

La Giunta regionale prende atto del primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico relativo al “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”. Il provvedimento riguarda anche alcuni comuni dei Monti Dauni: in particolar modo Pietramontecorvino, che ha ricevuto finanziamenti per tre progetti. Si tratta, nello specifico, di un intervento di completamento per la mitigazione del dissesto idrogeologico del centro urbano, finanziato con tre milioni e mezzo di euro; messa in sicurezza versante collinare San Pardo, finanziato 1,8 milioni di euro; intervento di completamento per la mitigazione del dissesto idrogeologico centro abitato nella zona Piscarelli-Fontanili, finanziato con 3,7 milioni di euro.

Per il sindaco di Pietramontecorvino, Raimondo Giallella, si tratta di “una buona idea ed un boccata di ossigeno per le amministrazioni che non hanno fondi per le progettazioni" e di "interventi che risolveranno questioni importanti del centro abitato e limitrofo". L’attuazione degli interventi sarà curata dal soggetto attuatore del presidente della Regione in qualità di commissario di governo per l’attuazione degli interventi. La deliberazione non comporterà implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.