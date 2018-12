Michele Emiliano al capezzale di una Capitanata che frana: summit a Foggia sul dissesto idrogeologico

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,nella sua veste di Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico presenterà, lunedì 10 dicembre, le iniziative in atto e in programma da parte della Regione Puglia in merito al dissesto idrogeologico ed ai necessari interventi di mitigazione.

Sono invitati i sindaci dell’ intera provincia di Foggia che risulta l’area maggiormente interessata da fenomeni di dissesto ed eventi franosi.

Parteciperanno alla conferenza anche Nicola Gatta, Presidente della Provincia di Foggia; Franco Landella, Sindaco di Foggia; Giovanni Giannini, Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Puglia; Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio della Regione Puglia; Leo di Gioia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia; Maria Rosaria De Santis, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia e Salvatore Valletta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia. Introdurrà i lavori Elio Sannicandro, Soggetto attuatore del Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

L’evento si svolgerà a Foggia presso la Sala Conferenze del Palazzo della Provincia, Piazza XX Settembre, 20.