Il diploma in quattro anni? A Foggia si può: il liceo Marconi ammesso alla sperimentazione

Nell’elenco delle 100 scuole d’Italia (dieci in Puglia), tra licei e istituti tecnici ammessi alla sperimentazione dei percorsi quadriennali, c’è anche l’istituto Marconi di Foggia. Lo ha reso noto il MIUR, pubblicando nei giorni scorsi l’esito del bando emanato il 18 ottobre. Il liceo Marconi è l’unico istituto della provincia di Foggia ammesso alla sperimentazione. Le iscrizioni saranno possibili a partire dal prossimo 16 gennaio.

Maggiori dettagli sull’articolazione del percorso e sulla organizzazione didattica saranno resi noti, nel corso della conferenza di presentazione che si terrà l’11 gennaio in via Danimarca, dal dirigente scolastico prof.ssa Piera Fattibene che si è detta orgogliosa di offrire alla città una opportunità di valorizzazione delle eccellenze. “Il liceo quadriennale prevede, naturalmente, il raggiungimento degli stessi obiettivi formativi previsti dal percorso quinquennale di ordinamento. Si tratta dunque non di un “percorso breve” ma di una rimodulazione in chiave innovativa dei programmi ministeriali e delle competenze previste dal profilo in uscita dei licei scientifici, che mira ad allinearsi agli standard europei"

Allegati