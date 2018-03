Si è dimesso Ferrantino, il presidente di Ataf: la decisione per motivi di salute

Si è dimesso dai suoi incarichi il presidente e direttore d’esercizio di Ataf Raffaele Ferrantino. L’ufficialità questa mattina, per motivi di salute, così come ha confermato a FoggiaToday. Il presidente respinge le voci di queste ore per le quali la decisione sarebbe legata alle indagini in corso della Procura su Ataf: “Sono strumentalizzazioni di bassa lega, il mio stato di salute non mi consente di dedicarmi all’azienda”. La notizia avrebbe raggiunto il sindaco Landella, mentre è in viaggio, fuori Foggia, anche se l’avvocato fa sapere di averlo precedentemente informato sulla decisione che andava maturando.

