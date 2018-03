Dimissioni Ferrantino: il “grazie” di Landella per il lavoro svolto in uno dei momenti più difficili di Ataf

“A Raffaele Ferrantino rivolgo il mio ringraziamento, personale ed istituzionale, e quello dell’intera Amministrazione comunale per il lavoro svolto alla guida di Ataf SpA. La sua attività di risanamento organizzativo e finanziario, compiuta in uno dei momenti più difficili vissuti dall’azienda, il suo spirito di sacrificio e la sua generosità, accanto alla forza con cui ha saputo superare anche fasi delicatissime che lo hanno visto vittima di numerosi atti intimidatori, meritano un grazie da parte dell’intera comunità foggiana. Spero che presto Raffaele Ferrantino possa superare e risolvere i suoi problemi di salute. Ed in questo senso esprimo a lui ed alla sua famiglia tutta la mia vicinanza. Il lavoro svolto al vertice di Ataf SpA da Ferrantino ha tracciato il solco nella cui continuità è necessario muoversi, nell’interesse di una delle aziende più importanti della città e dei suoi lavoratori”.

