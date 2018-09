della Rocca Gioielli - Vendita Rolex Daytona, una storia di successo lunga più di mezzo secolo

La storia prima della nascita del Daytona

Per poter comprendere il mito del Rolex Daytona occorre fare un passo indietro, guardando alla messa in vendita di un Rolex precedente, noto oggi come il pre-Daytona. “Introdotto sul mercato all’inizio degli anni ‘60, il Chronograph 6238 è un cronografo innovativo per l’epoca, realizzato con cassa in acciaio e scala tachimetrica presente sul quadrante, un vero e proprio “antenato” del Daytona disponibile in acciaio oppure nella versione in oro. È un modello rivoluzionario che già contiene alcuni dei tratti che diventeranno caratteristici del Daytona”, spiega l’esperto Luca Grasso. Trascorrono due anni prima che la scritta “Daytona” compaia sul quadrante, ma dal quel momento l’orologio diventa una vera e propria icona.

Il primo Rolex Daytona e il fascino della velocità

Il 1963 è un anno storico: Rolex mette in vendita il primo Cosmograph. “Rolex fece le prime promozioni pubblicitarie nominando la referenza 6239 come Le Mans, optando poi successivamente per il nome Daytona. Trascorrono due anni prima che la scritta “Daytona” compaia sul quadrante, ma dal quel momento l’orologio diventa una vera e propria icona. La dicitura può trovarsi sia ad ore 12 sia sopra il contatore delle ore del cronografo. In base all’anno di produzione, la scritta può avere dimensioni diverse. L’orologio ha un’estetica rivoluzionaria: sul quadrante i numeri concedono maggiore spazio al design e la lunetta graduata con scala tachimetrica è incisa direttamente nel metallo”. Anche il nome evoca la capacità di osare e di superare i limiti, contribuendo ad accrescere il fascino di un modello divenuto negli anni iconico. La pista automobilistica sulla spiaggia di Daytona ha contribuito a far conoscere la città come Capitale mondiale della velocità. Qui, sulla sua sabbia compatta, tra il 1904 e il 1935 sono stati stabiliti 14 record del mondo di velocità, cinque dei quali ad opera di Sir Malcolm Campbell, il quale non mancava mai di indossare un Rolex. Nel 1959 venne costruita la pista Daytona International Speedway, una delle più prestigiose al mondo. Presto Rolex diventa sponsor e cronometrista ufficiale di una importante competizione, la Rolex 24 at Daytona. “Il Rolex Cosmograph Daytona venne realizzato per i piloti di endurance e divenne presto simbolo dello spirito sportivo e d’avventura”, conferma l’esperto.

L’evoluzione dei Rolex Daytona messi in vendita negli anni

Nel corso degli anni, sono molte le evoluzioni che caratterizzano le successive produzioni: “La referenza 6240 è una delle più rare messe in vendita da Rolex. Si tratta di un Daytona con innovativi pulsanti cronografici a vite, che favoriscono l’impermeabilità. Sul quadrante compare la scritta Oyster”. Prosegue l’esperto: “Tra le varianti sviluppate tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, dobbiamo citare i modelli Cosmograph Daytona con referenze 6263 e 6265, entrambi con pulsanti a vite e con una nuova e più efficiente corona di carica, la Triplock. La scritta Daytona di colore rosso compare spesso sui modelli di questa referenza ed è collocata a ore 6 sopra il contatore delle ore del cronografo. Verso la metà degli anni Settanta compaiono inoltre due lussuose alternative: la referenza 6269, con lunetta taglio brillante, e la referenza 6270, con lunetta taglio baguette.

I cronografi a carica manuale escono dal catalogo Rolex nel 1988, probabilmente penalizzati sul mercato dalla mancanza di un movimento automatico e dalla prevalenza di un gusto più classico. Nello stesso anno fa però la sua comparsa la referenza 16520 a carica automatica, favorendo la riscoperta, da parte dei collezionisti, anche dei modelli precedenti”.

Il Daytona di Paul Newman segna il record di vendita Rolex

Sono molte le star che nel corso dei decenni hanno ceduto al fascino del Rolex Daytona, tra cui una che ne ha influenzato anche la storia: “Paul Newman, amante delle corse automobilistiche, ricevette in dono dalla moglie un Rolex Daytona ref. 6239 con un’incisione personalizzata, Drive Carefully Me. La fama dell’attore contribuì ad accrescere quella del modello, che prese il nome di Daytona Paul Newman”, spiega l’esperto di orologeria. Ancora oggi, la vendita di un Rolex Daytona Paul Newman può raggiungere cifre consistenti ed è proprio questo modello a detenere il record dell’orologio più pagato in assoluto: nel 2017, il Rolex Daytona Paul Newman appartenuto all’attore è stato venduto all’asta per 18.000.000 di euro, comprensivi di diritti d’asta.

