De Vito (Uilpa vvff): “Istituire un distaccamento permanente dei Vigili del fuoco a San Giovanni Rotondo”

“Una valutazione di fattibilità per l’istituzione di un Distaccamento permanente VV.F. nel comune di San Giovanni Rotondo da noi ritenuto indispensabile e strategico anche per la tutela boschiva della Foresta Umbra”. Questa la richiesta che Francesco De Vito, componente dell’esecutivo nazionale UILPA VVFF, ha inviato al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Sottosegretario all’Interno con delega per i Vigili del Fuoco, Stefano Candiani, al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Bruno Frattasi, al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, al Sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla, al Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, al Comandante Provinciale Vigili del fuoco Foggia, Serafino Vassalli.

“Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, garantisce il servizio tecnico urgente presso la città di San Giovanni Rotondo, nota in tutto il mondo per i pellegrinaggi a Padre Pio, oltre che per un presidio Ospedaliero d’eccellenza.Il servizio prestato dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nella città di San Giovanni Rotondo è garantito dal Distaccamento di Manfredonia, distante circa 25 km con un dislivello di circa 570 metri, sguarnendo un territorio popolato e caratterizzato dalla presenza di attività a rischio incidente rilevante, superfici boschive, porti merci e turistici con presenze importanti.

Di recente, in occasione di alcune ricorrenze religiose, il Comando ha istituito un Presidio fisso a San Giovanni Rotondo, impiegando personale in turno ordinario con la conseguente riduzione operativa del distaccamento di Manfredonia”, spiega De Vito che prosegue: “istituire un distaccamento permanente permetterebbe di uscire dalla fase di emergenza garantendo interventi più efficienti sul territorio e decongestionando l’attività delle altre strutture operanti sul territorio di Capitanata”. A corollario della lettera con la richiesta ufficiale, il componente della segreteria nazionale UILPA VVFF ha allegato un corposo dossier sul comprensorio di San Giovanni Rotondo e sui potenziali benefici che deriverebbero dall’istituzione di un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco nella città di San Pio.