Damiano Gelsomino nel consiglio Nazionale di Confcommercio

Damiano Gelsomino entra nel consiglio nazionale di Confcommercio. Al termine dell’assemblea nazionale, che si è svolta a Roma il 15 luglio, il presidente di Confcommercio Foggia e della Camera di Commercio territoriale è stato nominato come membro del consiglio. Un incarico importante per il nostro territorio e le nostre imprese che vede un suo esponente di rilievo far parte del massimo organismo della Confederazione.

“Sono onorato di poter lavorare al fianco del presidente Sangalli e mi impegno fin d’ora di trasferire a livello nazionale le esperienze virtuose del nostro territorio per un maggior sviluppo del comparto commerciale, turistico e dei servizi. A Roma porterò le istanze del nostro territorio, ma anche proposte e strategie che possano tradursi in ricadute positive a livello locale”. – ha dichiarato Gelsomino.