Il Natale spumeggiante dei blogger foggiani Andrea e Valentina: al via #IoRegaloLaPuglia e cena con Sorbillo

Il mese di Dicembre non è ancora iniziato e già fioccano molte opportunità per i blogger foggiani Andrea e Valentina. Un calendario fitto di eventi, progetti e cene di natale super. In primis il progetto #IoRegaloLaPuglia , il primo del network FoodLink, curato dagli esplosivi fratelli Pietrocola. Tutto è nato dalla voglia di regalare e far regalare per il prossimo Natale il #MadeinPuglia.

Ognuna delle 8 aziende ha difatti pensato di realizzare un packaging ideale per questo progetto natalizio. I prodotti saranno acquistabili sulle piattaforme e-commerce di ciascuna delle 8 aziende. Il progetto prevede anche 16 ricette della tradizione popolare che accompagneranno le festività. Tra le 8 aziende del territorio che hanno aderito al progetto #IoRegaloLaPuglia ci sono Granoro(Corato), Le Conserve Daune(Cerignola), Sessanta Passi (Ortanova), Puglia Sapori (Conversano) Rosso Gargano (Foggia), Mio Padre è un Albero (San Severo), DelSud (Foggia) e Salumeria Lombardi (San Marco in Lamis).