Ora è ufficiale, Ronaldo non ha mai pensato di investire sul Gargano e in Puglia: “This is a fake news"

“This is a fake news, false and fake. A chiarire definitivamente la questione su Cristiano Ronaldo e presunti investimenti in Puglia frenati dalla burocrazia, è Manuela Brandao della GestiFute Media, che rappresenta il campione della Juventus, confermando che quella notizia era infondata”. Lo dichiara, con una nota stampa, il presidente Michele Emiliano, che ha avuto questo riscontro via mail per chiarire la vicenda e che sul caso si era già espresso definendolo "un danno di immagine planetario".

Vicenda sulla quale ieri era intervenuto il consigliere regionale Napoleone Cera, che attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, aveva lanciato l'appello ai pugliesi a mobilitarsi, più di quanto avessero fatto i tifosi della Juventus: "Tifiamo per lo sviluppo della nostra Regione e portiamo Cr7 in Puglia e sul Gargano".