A Foggia un tavolo permanente sulla crisi. "Proveremo a intercettare le richieste di intervento". Focus sull'agricoltura

“È fondamentale agire con un efficace sistema delle alleanze che entri nel merito dei disagi e della crisi economica prodotta dalla pandemia da Covid-19. Come forze sociali unitariamente, non solo vigileremo sul rispetto dei protocolli di sicurezza per i lavoratori, ma proveremo ad intercettare le richieste di intervento provenienti dalle sacche del disagio. Ora è il tempo dei progetti e degli investimenti mirati nei settori chiave: agroalimentare, commercio, turismo, edilizia”.

Carla Costantino, segretario generale della Cisl di Foggia, commenta così i lavori della Conferenza per il disagio sociale ed economico a supporto della ripresa economica del territorio di Capitanata, che si è svolta oggi in teleconferenza, convocata dal prefetto di Foggia Raffaele Grassi.

Nel corso della Conferenza è stata preannunciata la costituzione di un tavolo permanente per la gestione della crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, con un tavolo specifico per il comparto agricolo e per le particolari problematiche relative alla lotta al caporalato, all’illegalità e allo sfruttamento dei braccianti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla Conferenza hanno preso parte il sindaco di Foggia, il direttore della Banca d’Italia filiale di Bari, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, i presidenti di Camera di Commercio e di Confindustria del capoluogo dauno, e i presidenti provinciali di Confagricoltura, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Cia e Confesercenti.