A San Severo pronto il piano anti-assembramento: da domani riaprono i mercati rionali

A San Severo riaprono i mercati rionali. Il sindaco Francesco Miglio ha firmato oggi l'ordinanza contingibile e urgente (numero 86) che dispone la riapertura dei mercati rionali di via De Gasperi, via Alessandrini, Porta San Marco e Largo Cesare Battisti (limitatamente ai box) a far data da giovedì 7 maggio, dalle 7.30 alle 14, con esclusione dei giorni festivi, per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Come indicato dalla Prefettura di Foggia, è stato pianificato il contingentamento e la disciplina degli accessi e delle presenze nell'area mercatale di operatori commerciali e consumatori, con prescrizioni finalizzate a prevenire ogni forma di assembramento e che consentano il rispetto delle prescrizioni anti-Covid.