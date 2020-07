5 milioni a fondo perduto per il wedding e l'entertainment: la novità nel decreto Rilancio firmata da Tasso

Il decreto Rilancio include ora 5 milioni a fondo perduto per il wedding e l'entertainment. Gli emendamenti presentati dal deputato manfredoniano Antonio Tasso che prevedono misure di sostegno alla filiera delle cerimonie ed intrattenimento, sono stati accolti e costituiscono, quindi, l’articolo 25 bis del testo del provvedimento in discussione in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, tappa dell'iter di conversione in legge.

L’articolo in questione, formulato in base alle modifiche proposte dal capogruppo del Maie-Movimento Associativo Italiani all'Estero, stanzia 5 milioni di euro, a fondo perduto, a sostegno delle imprese ricadenti nei settori ricreativi, dell’intrattenimento, feste e cerimonie (tra cui produzione e vendita di articoli da regalo e bomboniere).

“La pandemia Covid19 ha completamente azzerato il fatturato di queste categorie – spiega Tasso – che vedono compromesso il 2020, sperando di poter ricominciare a lavorare il prossimo anno. Per questa ragione – continua il parlamentare della Capitanata – ho presentato una serie di emendamenti per questo ed altri settori produttivi in modifica del testo del decreto legge del 19 maggio 2020, n.34, cosiddetto Rilancio. Mi ritengo soddisfatto per il risultato ottenuto, anche se speravo in qualcosa di più in termini di contributo a fondo perduto, ma comprendo il difficile momento in cui il governo si trova ad operare. Naturalmente, continuerò a profondere il mio massimo impegno per il conseguimento di quei risultati che diano un po’ di sollievo ai cittadini” conclude il vice presidente del Gruppo Misto.