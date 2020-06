Biccari batte moneta: arrivano i 'Bic', banconote speciali per salvare il turismo e l'economia locale

Il Comune di Biccari emetterà dei voucher di Comunità, buoni sconto per i turisti e moneta complementare, spendibili solo sul territorio comunale e convertibili in euro a data prefissata (maggio 2021), per incentivare il turismo e sostenere l’economia locale nella delicata fase post lockdown. Il piccolo comune dei Monti Dauni, laboratorio di buone pratiche, si ingegna per fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza Covid e arrivano i Bic, Buoni di Incentivo Comunitario. A darne notizia è il sindaco Gianfilippo Mignogna.

Attraverso un sistema di prenotazione online gestito dalla Cooperativa di Comunità Biccari sul sito www.coopbiccari.it, da lunedì 15 giugno i Bic da 5, 10 o 20 euro, saranno messi a disposizione di ospiti e turisti, per essere utilizzati come buoni sconto in bar, ristoranti, pizzerie, B&B, Case sugli Alberi. Gli operatori locali che incasseranno i buoni potranno utilizzarli a loro volta presso tutti gli esercizi commerciali ed artigianali del paese, ditte, professionisti. L’accettazione dei Bin in alternativa agli euro sarà sempre su base volontaria. Alla data di scadenza (maggio 2021), gli ultimi detentori potranno convertire i Bic in euro presso il Municipio oppure utilizzarli, per esempio, per il pagamento di altri servizi pubblici come la mensa scolastica.

La 'banconota' da 10 Bic/euro realizzata da Ernesto Gatti è un omaggio a Ralph De Palma e reca l'effige del pilota automobilistico biccarese, l'uomo più veloce del mondo, che fece grande lo sport e gli italiani d'America.